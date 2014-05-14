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كيري: الولايات المتحدة تتعاون مع ألمانيا وروسيا لإطلاق حوار وطني في أوكرانيا

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كيري: الولايات المتحدة تتعاون مع ألمانيا وروسيا لإطلاق حوار وطني في أوكرانيا كيري: الولايات المتحدة تتعاون مع ألمانيا وروسيا لإطلاق حوار وطني في أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا على اتصال دائم لإطلاق حوار وطني في أوكرانيا.
> وأشار كيري -في تصريحات أوردها راديو “سوا” الامريكي اليوم / الأربعاء /- إلى أن الخطوة الرئيسية في طريق تسوية الخلافات السياسية هي الحوار الوطني الذي تنظمه أوكرانيا وتدعمه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك الطاولات المستديرة التي يجب أن تجري في أوكرانيا وتتركز على اللامركزية والإصلاح الدستوري.
> وأكد أن الولايات المتحدة تدعم هذه العملية بشكل ثابت، مشيرا إلى أن واشنطن تتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية الألماني شتاينماير ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في هذا الشأن. .
> ورحب كيري بتعيين الدبلوماسي الألماني فولفجانج إيشينجير كوسيط عن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في الحوار الأوكراني ، مشددا في الوقت ذاته على أن واشنطن تأمل برؤية تخفيف حقيقي لحدة التوتر في أوكرانيا بمساعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
> كما رحب بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات إضافية على المواطنين الروس والشركات الروسية المرتبطة بانضمام القرم إلى روسيا.
> أ ش أ

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