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بالفيديو والصور.. «أبوالهول» يظهر في الصين

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لا تعرف الصين المستحيل حتى ولو تعلق الأمر بمعجزة يتباهى المصريون بإنجازها واسمها «أبوالهول»، حيث انتهت من بناء نسخة طبق الأصل منه، في أجواء مشابهة لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

«أبوالهول» الصيني بُني في مدينة شيجياتشوانج بمقاطعة خبي، ويبلغ طوله حوالي 60 مترًا وارتفاعه 20 مترًا، ويعد التمثال الثاني من نوعه، حيث توجد نسخة من أخرى بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

Modern replica: The statue in China appears to have been built using reinforced concrete

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية سلطت الضوء على «أبوالهول» الصيني، الثلاثاء، مشيرة إلى أنه مصنوع من الخرسانة عكس التمثال الأصلي المنحوت من الحجر الجيري قبل 2500 عام قبل الميلاد، ناقلة عن مصمميه قولهم إنه سيستخدم كأحد عوامل جذب السائحين إلى بلاد «النمر الآسيوي»، فضلًا عن الاستفادة منه كموقع لتصوير الأعمال الفنية.

The original sphinx was carved from limestone and is one of the oldest statues in the world

The designers have even copied its broken nose, which was mysteriously damaged hundreds of years ago

Famous face: The original sphinx was buried up to its neck in sand until 1925

وتشير وكالة الأنباء الرسمية إلى أنه من المعروف أن كانت طالبت منذ سنوات طويلة من خلال قوانين محلية أو مطالبة لمنظمة اليونسكو، بعدم استغلال دول العالم للآثار المصرية دون الرجوع لوزارة الآثار المصرية أو الحصول على تصريح لاستغلال الدعاية بالآثار المصرية، لحفظ حقوق الملكية الفكرية وحماية التراث الإنساني.

Tourist mecca: The statue in Egypt is located on Giza Plateau close to the Great Pyramids

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