«أبوحديد» يشارك في الدورة 43 لـ”المنظمة العربية للتنمية الزراعية” بالكويت

يشارك الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اليوم ، في فعليات الدورة الثالثة والأربعون المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والذى يعقد بدولة الكويت، وذلك لمناقشة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية من اعمال المنظمة، وكذلك الانشطة المستقبلية التى تقوم بها المنظمة في الفترة القادمة.

ويستعرض «أبوحديد»، خلال الاجتماع الانشطة التى تم انجازها من خلال المنظمة من انشطة زراعية في مصر، وخاصة فيما يتعلق بالتنمية الريفية، ودعم المرأة المعيلة والسيدات الارامل في صعيد مصر، وصغار المزارعين.

يناقش الاجتماع أربعة وثلاثون بنداً، تتضمن دور المكتب الإقليمى للمنظمة في المنطقة الوسطى بالقاهرة وتعزيز دور تلك المكاتب الإقليمية الأربعة للتنسيق فيما بينها بشكل يخدم العمل العربى المشترك، ودور المنظمة في تنفيذ أنشطة المشروعات والستة برامج الرئيسية من برامج الإستراتيجية في حدود الأموال المتاحة، وكذلك دعوة مؤسسات التمويل الإنمائى العربية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف الإستراتيجية الخاصة بالتنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين ( 2005 – 2025 ).

كما يستعرض الاجتماع دور المنظمة في تنفيذ العديد من المشروعات والأنشطة التى تندرج في إطار البرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى في خلال عامى 2012 – 2013 والتى تهدف إلى زيادة واستقرار إنتاج الغذاء في الوطن العربى وبخاصة إنتاج الحبوب والبذور الزيتية والسكر وإن حكومة بلادى تدعو جهات المنح والتمويل الدولية ورجال الأعمال العرب للاستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة في إطار البرنامج الطارئ للأمن الغذائى .

ويناقش الاجتماع ايضاً انشاء برنامج عربى لتربية الأحياء المائية ، ومناقشة سير العمل في الشبكة العربية للبنوك الإقليمية للموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة ، وتفعيل العمل المشترك بشأنها، وإعداد بروتوكول عربى لتبادل وحفظ الموارد الوراثية النباتية وما يمكن أن يبذل من جهود في هذا الصدد لمواجهة التحديات الخاصة بالتنوع البيولوجى والتغيرات المناخية سوف يؤدى إلى سياسات جديدة لتحقيق الأمن الغذائى للدول العربية، وكذلك الموافقة على مسودة القانون الإسترشادى العربى للصيد البحرى وحماية الأحياء المائية .