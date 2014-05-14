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وزير الزراعة يستقبل مستثمرين صينيين لبحث التعاون فى مجال الطاقة المتجددة بمصر

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وزير الزراعة يستقبل مستثمرين صينيين لبحث التعاون فى مجال الطاقة المتجددة بمصر وزير الزراعة يستقبل مستثمرين صينيين لبحث التعاون فى مجال الطاقة المتجددة بمصر

الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة

استقبل الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، عدداً من المستثمرين الصينيين، ممثلى أهم المصانع المتكاملة في مجال الطاقة الشمسية بالصين، وذلك لمناقشة عقد بروتوكول تعاون في مجال الطاقة البديلة واستخداماتها في .

وأكد ابوحديد على ضرورة استخدام استخدام الطاقة الشمسية، في مجالات الانارة والري وجه عام ، و على تشغيل الطلمبات الخاصة بالري وجه خاص ضمن المشروع القومى لتطوير الري الحقلي في مصر.

وتم الاتفاق الجانين المصرى و الصينى على تشغيل وحدة الري من 80 الى 100 فدان لحساب التكلفة الفعلية، التى قد تنخفض بصورة ملحوظة جداً لاستخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع ، حيث ابدى الجانب الصيني استعداده للتوسع في انتاج الطاقة الشمسية ودراسة التصنيع المشترك في مصر.

كما اتفق الطرفين على اقامة نموذج مبدئى لمبني بمزرعة مركز البحوث الزراعية بالجيزة، على ان يتم تنفيذه بطريقة البناء الحديثة لتطبيقه فيما بعد على نطاق واسع ليكون بديلا موفرا عن كافة المبانى في مصر ، حيث يوفر 50% على الأقل من تكلفة المبانى العادية، كما يوفر الطاقة بشكل كبير نتيجة للعزل الحراري وزير الزراعة يستقبل وفد من المستثمرين الصينيين لبحث التعاون في مجال الطاقة المتجددة بمصر.

وابدى الجانب الصيني استعداده للتوسع في انتاج الطاقة الشمسية ودراسة التصنيع المشترك في مصر، وتم الاتفاق على اقامة نموذج مبدئى لمبني بمزرعة مركز البحوث الزراعية بالجيزة، على ان يتم تنفيذه بطريقة البناء الحديث والتى تؤدى لتوفير 50% على الأقل من تكلفة المبانى العادية، وتوفير 80%من الطاقة نتيجة للعزل الحراري وتوفير حديد التسليح.

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