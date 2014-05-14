محافظ القليوبية : 2 مليون و762 ألف و860 ناخباً يدلون بأصواتهم فى 548 مقرا انتخابيا

قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، إن المحافظة انهت كافة استعداداتها لانتخابات رئاسة الجمهورية والتى ستجرى يومى 26 و27 من الشهر الجاري.

وأضاف المحافظ، ان 2 مليون و762 ألف و860 ناخباً سيدلون بأصواتهم فى 548 مقرا انتخابيا منهم 525 مقرا بمدارس المحافظة و23 مقرا خارج المدارس واضاف عبد الظاهر ان عدد اللجان الفرعية 669 لجنة منهم 646 لجنة فرعية داخل المدارس و23 لجنة خارجها.

واشار المحافظ الى ان عدد المقرات بقسم بنها 24 مقرا و72 بمركز بنها و28 لجنة فرعية بقسم بنها و76 لجنة فرعية بمركز بنها باجمالى 104 لجنة فرعية، وفى كفر شكر بلغ عدد المقرات 25 مقرا واللجان الفرعية 29 لجنة وطوخ 102 مقرا و102 لجنة فرعية وقها 6 مقرات و6 لجان فرعية، وفى قليوب 22 مقرا بالقسم و43 مقرا بالمركز و24 لجنة فرعية بالقسم و53 بالمركز باجمالى 77 لجنة فرعية، وفى القناطر 49 مقرا بالقسم و53 لجنة فرعية، وفى شبين 81 مقرا و85 لجنة فرعية وشبرا اول 38 مقرا و66 لجنة فرعية وشبرا ثان 31 مقرا و67 لجنة فرعية والخانكة 7 مقرات بالقسم و27 بالمركز و13 لجنة فرعية بالقسم و41 بالمركز باجمالى 54 لجنة فرعية والخصوص 11 مقرا بالقسم و16 لجنة فرعية والعبور 10 مقرات و10 لجان فرعية .

وأكد عبد الظاهر، ان مصلحة مصر فى إجراء إنتخابات رئاسية حرة نزيهة يشهد بها العالم، مشيراً إلى أن الشعب المصري يستحق ذلك وعصر التزوير في أية إنتخابات قد انتهي إلي غير رجعة ولن نعود للوراء بعد ثورتين مجيدتين ضد الفساد والإستبداد ولكن من أجل الحرية والكرامة .

وقال ان الرئيس القادم لن يأتي إلا بإرادة حقيقية حرة من المواطنين لذلك ليس هناك مصلحة لأحد بالتدخل في الإنتخابات لأننا جميعا سوف نحترم إرادة المصريين في الصندوق، مشيرا إلى أن دور الوحدات المحلية يقتصر علي تقديم الدعم اللوجيستي لإتمام العملية الإنتخابية والتيسير علي المواطنين خلال قيامهم بالإدلاء باصواتهم بلجان التصويت .

> وأضاف انه وجه بترك الحرية الكاملة لأنصار المرشحين في الدعاية الإنتخابية لإعطاء الفرصة الكاملة لهم للتعبير عن أنفسهم في الشارع والوصول للناخب بشرط الإلتزام بقرار حظر الدعاية داخل الدواوين الحكومية أو تعليق اللافتات الدعائية عليها، مشيراً إلى أن المحليات لن تكون ساحة للصراع السياسي وولائها الأول والأخير للوطن وليس لشخص بعينه .