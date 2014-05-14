رئيس الحكومة الليبية الأسبق: طعنت أمام القضاء الإداري في قرار إقالتي

قال رئيس الحكومة الليبية الأسبق علي زيدان، إنه قدم طعنا رسميا أمام محكمة القضاء الإداري، في قرار إقالته من قبل المؤتمر الوطني العام” .

> وأضاف زيدان في مقابلة أجرتها معه قناة ” ليبيا لكل الأحرار” الليلة الماضية، أن ” النظر في الحكم بالقضية التي رفعتها قد تأجل خلال جلستين سابقتين، ولكن المحكمة ستنظر في الطعن بالجلسة القادمة” دون أن يحدد مواعيد الجلسات.

> وجدد زيدان خلال المقابلة قوله، إن قرار سحب الثقة مني من قبل المؤتمر الوطني العام “غير قانوني” .

> وتابع قائلا: ” أنا سعيد بخروجي من رئاسة الحكومة الليبية، غير أن تقدمي بالطعن في قرار المؤتمر الوطني العام جاء لأن القرار كان تحت الضغط على بعض الأعضاء”.

أ ش أ