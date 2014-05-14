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رئيس الحكومة الليبية الأسبق: طعنت أمام القضاء الإداري في قرار إقالتي

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رئيس الحكومة الليبية الأسبق: طعنت أمام القضاء الإداري في قرار إقالتي رئيس الحكومة الليبية الأسبق: طعنت أمام القضاء الإداري في قرار إقالتي

رئيس الوزراء الليبي

قال رئيس الليبية الأسبق علي زيدان، إنه قدم طعنا رسميا أمام محكمة القضاء الإداري، في قرار إقالته من قبل المؤتمر الوطني العام” .
> وأضاف زيدان في مقابلة أجرتها معه قناة ” ليبيا لكل الأحرار” الليلة الماضية، أن ” النظر في الحكم بالقضية التي رفعتها قد تأجل خلال جلستين سابقتين، ولكن المحكمة ستنظر في الطعن بالجلسة القادمة” دون أن يحدد مواعيد الجلسات.
> وجدد زيدان خلال المقابلة قوله، إن قرار سحب الثقة مني من قبل المؤتمر الوطني العام “غير قانوني” .
> وتابع قائلا: ” أنا سعيد بخروجي من رئاسة الحكومة الليبية، غير أن تقدمي بالطعن في قرار المؤتمر الوطني العام جاء لأن القرار كان تحت الضغط على بعض الأعضاء”.

أ ش أ

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