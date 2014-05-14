تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط عاطل لسرقته شاشات LCD من مقر نقابة الصيادلة بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي أخطاراً من قسم شرطة ثان سوهاج ، يفيد بضبط كيرلس جميل نظير فلتس -25 سنة- عاطل ويقيم شارع سيالة أولاد نصير دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامه فـي العديد من القضايا أخرها القضية رقم 3886 جنح القسم لسنة 2010 ” سرقة ” وبحيازته 3 شاشات LCD وعتلة حديدية.

وبمواجهته إعترف بسرقتها من شقة سكنية مخصصة لمقر نقابة الصيادلة بسوهاج والكائنة بشارع قيس بن عاصم دائرة القسم عن طريق كسر باب الشقة ، وبسؤال مدحت فايز مفتاح -50 سنة- صيدلي والمدير المسئول عن النقابة ويقيم دائرة القسم تعرف على المسروقات وأتهم المذكور بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3514 إداري القسم لسنة 2014.