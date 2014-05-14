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ضبط عاطل لسرقته شاشات LCD من مقر نقابة الصيادلة بسوهاج‎

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ضبط عاطل لسرقته شاشات LCD من مقر نقابة الصيادلة بسوهاج‎ ضبط عاطل لسرقته شاشات LCD من مقر نقابة الصيادلة بسوهاج‎

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط عاطل لسرقته شاشات LCD من مقر نقابة الصيادلة بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي أخطاراً من قسم شرطة ثان سوهاج ، يفيد بضبط كيرلس جميل نظير فلتس -25 سنة- عاطل ويقيم شارع سيالة أولاد نصير دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامه فـي العديد من القضايا أخرها القضية رقم 3886 جنح القسم لسنة 2010 ” سرقة ” وبحيازته 3 شاشات LCD وعتلة حديدية.

وبمواجهته إعترف بسرقتها من شقة سكنية مخصصة لمقر نقابة الصيادلة بسوهاج والكائنة بشارع قيس بن عاصم دائرة القسم عن طريق كسر باب الشقة ، وبسؤال مدحت فايز مفتاح -50 سنة- صيدلي والمدير المسئول عن النقابة ويقيم دائرة القسم تعرف على المسروقات وأتهم المذكور بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3514 إداري القسم لسنة 2014.

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