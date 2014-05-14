Chanel في دبي.. أزياء فرنسية بنفحات عربية

اتخذ المصمم الشهير كارل لاغيرفيلد من العالم مسرحاً له يستلهم منه تصاميم جديدة للدار الفرنسية Chanel، وبعد أن عرض مجموعاته السابقة في سنغافورة، ومومباي، واسكتلندا، قرر أن يضع لمسة شرقية على مجموعة "Chanel Cruise 2015" ويقدمها للجمهور العربي في مدينة دبي البارحة.

ظهرت العارضات في بداية العرض بأزياء مصنوعة من قماش الشماغ العربي باللون الأحمر والأسود، ثم انتقل العرض إلى تقديم بدل التويد الكلاسيكية التي ذكرتنا ببصمة Chanel الكلاسيكية، وقد لفتتنا البنطلونات الشرقية الواسعة التي ظهرت باللون الأبيض والأسود، ونتوقع أن تكون من أكبر اتجاهات الموسم المقبل.

بعد ذلك اتخذ العرض منحى أنثوياً ناعماً بأزياء مزينة بالورود والألوان الصيفية الزاهية، وفي النهاية اختتم لاغيرفيلد عرضه المميز بأزياء ساحرة تناسب أميرات ألف ليلة وليلة، ومنها: فساتين أنيقة مزينة بتفاصيل براقة على الصدر، وأخرى زينتها تفاصيل جميلة مستوحاة من أبراج دبي الشاهقة.

من ناحية أخرى قدم المصمم مجموعة أنيقة من الإكسسوارات التي ذكرتنا بأناقة السيدات العربيات في القدم كالعقود الفضية الجميلة وإكسسوار الرأس بشكل الهلال الذي ظهرت به بعض العارضات، أما بالنسبة للأحذية فقد اتخذ معظمها الستايل المغربي البسيط مع ظهور للصنادل الشفافة أيضاً.

وقد أثارت الحقائب موجة من التعليقات المتضاربة على شبكات التواصل الاجتماعي بتصاميمها الغريبة، فمنها ما أثار الإعجاب كحقيبة اللؤلؤ الأنيقة، بينما أثار البعض الآخر سخرية المتابعين كالحقيبة التي اتخذت شكل جالون البنزين بطريقة ما.

شاهدي معنا ماذا قدم المصمم كارل لاغيرفيلد في مجموعة "Chanel Cruise "2015، وأخبرينا برأيك.

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