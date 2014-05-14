شرطة دبي تكرم فندق فيلا روتانا

كرمت شرطة دبي " فيلا روتانا " دبي لالتزامها بدعم نظام النقاط البيضاء. نظام "النقاط البيضاء" برنامج أطلقته شرطة دبي يهدف إلى تحقيق مجتمع آمن تماما، من خلال الحفاظ على السلامة المرورية التي تعتبر واحدة من أركان عمل الشرطة.

أعطيت الجوائز بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي رئيس مجلس إدارة شركة طيران الإمارات وشركة فلاي دبي، اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي و اللواء مهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي.

حيث قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بتقديم درع التكريم للسيد كنان الغراوي، مدير عام فنادق فيلا، رحاب و رمال روتانا.

> وقد علق السيد الغراوي: " نود أن نشكر شرطة دبي على منحنا هذه الفرصة لدعم جهودهم في جعل مجتمعنا أكثر أمنا من خلال تأمين نظام النقاط البيضاء، ولنا كل الفخر بأنه تربطنا علاقة طويلة الأمد مع شرطة دبي، ودائما نتطلع إلى أن نكون جزءا فاعلا في تحقيق رؤية إدارة الشرطة بكل تلك المبادرات التي تسعى إلى تثقيف المواطنين والقاطنين في الإمارات حول أهمية اتباع قوانين السير".

تم تصميم برنامج " النقاط البيضاء " لتشجيع السائقين على اتباع قوانين المرور وتعزيز السلامة على الطرق. ويعتبر هذا النظام خطوة في سبيل تحقيق طرق أكثر سلاماً وأمناً مع أقل عدد ممكن من حوادث السير و المخالفات المرورية .

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