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رحيل السنيارست فايز غالي

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رحيل السنيارست فايز غالي رحيل السنيارست فايز غالي

الثلاثاء 13-05-2014 23:03

توفّي اليوم السينارست فايز غالي، وهو زوج النّاقدة المصرية ماجدة موريس عن عمر 67 عاماً، بعد أن أجرى عملية جراحية صباح اليوم استمرت لمدة ثلاثة ساعات ونصف جرّاء إصابته بانسداد معوي.

وكان السينارست قد كتب عدداً كبيراً من الأعمال السينمائية والتليفزيونية أشهرها مسلسل "الإمبراطور" للفنان حسين فهمي، وفيلم "الطريق إلى ايلات" للفنانة مادلين طبر وعزت العلايلي وغيرهما من الأعمال الأخرى.

 

 

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