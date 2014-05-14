رحيل السنيارست فايز غالي

توفّي اليوم السينارست فايز غالي، وهو زوج النّاقدة المصرية ماجدة موريس عن عمر 67 عاماً، بعد أن أجرى عملية جراحية صباح اليوم استمرت لمدة ثلاثة ساعات ونصف جرّاء إصابته بانسداد معوي.

وكان السينارست قد كتب عدداً كبيراً من الأعمال السينمائية والتليفزيونية أشهرها مسلسل "الإمبراطور" للفنان حسين فهمي، وفيلم "الطريق إلى ايلات" للفنانة مادلين طبر وعزت العلايلي وغيرهما من الأعمال الأخرى.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"