بالصور: أنجلينا جولي مع براد بيت بوجه "كارثة"

يبدو أنّ النجمة العالمية Angelina Jolie قد قرّرت في الدقائق الأخيرة مشاركة حبيبها النجم Brad Pitt حضور العرض الأول لعمله الجديد، لدرجة أنها لم تُشاهد وجهها في المرآة قبل مواجهة عدسات الباباراتزي.

فقد وصلت Angelina بابتسامتها المميّزة والتي ستقوم ببطولة فيلم مشترك مع شريكها، وبفستان أسود، كالعادة، إنما بوجه كان كارثة، وهي تُمسك بيد حبيبها إلى مكان عرض "The Normal Heart" في نيويورك.

ومن الصور، يبدو جليّاً أنّ Angelina وضعت مكياجها في الدقائق الأخيرة، وربّما في السيّارة، لأنه كان من دون أيّ مبالغة كارثة بكلّ معنى الكلمة، حيث كان على وجهها وعنقها بقعة كبيرة من البودرة البيضاء التي ظهرت بشكل واضح بعدسة الكاميرا.

ولكنّ السؤال هو إذا ما كانت لم تنتبه إلى ذلك فعلاَ، فكيف لم يلفت حبيبها Brad نظرها إلى هذه البقعة، وهما اللذان كانا يقفان أمام الكاميرات لالتقاط الصور؟



