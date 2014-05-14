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مسرحية "حذاء على رأسه ريشة" تفوز بجائزتين

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مسرحية "حذاء على رأسه ريشة" تفوز بجائزتين مسرحية "حذاء على رأسه ريشة" تفوز بجائزتين

الأربعاء 14-05-2014 02:06

ضمن فعاليات المهرجان الثاني للفرق المسرحية بالرئاسة العامة لرعاية الشّباب في الرياض كُرّم محمد القرناس، نائب الرئيس العام لرعاية الشباب في الرياض مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجدة بجائزتين لمشاركته بمسرحية "حذاء على رأسه ريشة"، والتّي تَمزج بين التراجيديا والكوميديا، حيث عرضت بإخراج أكثر من رائع أدهش الحضور، ونالت المسرحية إعجاب واستحسان كل الحاضرين.

وفي نهاية المهرجان فازت المسرحية بجائزيتن، الأولى كأفضل نصّ مسرحي، وفاز بها كاتب المسرحية الممثل الشاب عبد الله جوهر. والجائزة الثانية كانت لأفضل ممثل أول، وحصل عليها بالمناصفة الممثل عبدالله جوهر والممثل علي الخميس، وهما أبطال المسرحية والوجهين للعملة نفسها.

المسرحية هي من تأليف الفنان عبد الله جوهر، وبطولة علي الخميس وعبد الله جوهر، وكان في الاستعراض لؤي وحسن ومحمد، والإضاءة تولّاها المهندس عبد الله باجابر، أمّا هندسة الصوت فكانت لحسن سرور، وإدارة المسرحية كانت بقيادة فهد البقمي. أما الإدارة وإشراف العام فكانا من مهام الفنان خليل الجهني. فيما قام بإخراج العمل الفنان فريد جوهر. وقد وعد مكتب جدة لرئاسة العامة لرعاية الشباب بتقديم عرض آخر في جدة بعد انتهاء الاختبارات وبداية موسم الصيف لعام 1435 هـ .

 

 

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