إيطاليا تعيد لليونان 63 سوريًا حاولوا دخول أراضيها بطريقة غير قانونية

ردّت السلطات الإيطالية، الثلاثاء، 63 من المهاجرين السوريين غير الشرعيين إلى اليونان حاولوا دخول البلاد بطريقة غير قانونية، بحسب وكالة أنسا الإيطالية (الخاصة).

وقالت الوكالة إن المهاجرين وصلوا إلى مرفأ مدينة أنكونا الواقعة على البحر الأدرياتيكي (شرق إيطاليا)، الإثنين، مختبئين ضمن سيارتين مشحونتين على متن عبارة تابعة لشركة «مينوان لاينز» للنقل البحري اليونانية.

وأضافت: «لكن عناصر الشرطة الإيطالية في المرفأ اكتشفت وجودهم، حيث حاول اثنان منهم الفرار بالقفز من السفينة مما أدى إلى تعرضهما إلى جراح طفيفة».

وأشار التقرير إلى أن «الـ63 الذين تم ردهم أعيدوا على متن نفس السفينة التي جاؤوا على متنها، وقام خفر السواحل الإيطالي بدوريات في المياه المحيطة لضمان عدم وجود مهاجرين آخرين ألقوا بأنفسهم في البحر، بينما ألقي القبض على سائقي السيارتين اللذين لم يكشفا عن هويتهما».

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قالت في مارس الماضي، إن سوريا تتصدر قائمة النازحين قسرا في العالم، بعد مرور 3 سنوات على اندلاع الحرب الدموية هناك، محذرة من ازدياد عدد اللاجئين في غياب أي تقدم في الحل السياسي للأزمة.