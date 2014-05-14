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اليوم.. أردوغان يتوجه لزيارة منطقة المنجم المنكوب غرب تركيا

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اليوم.. أردوغان يتوجه لزيارة منطقة المنجم المنكوب غرب تركيا اليوم.. أردوغان يتوجه لزيارة منطقة المنجم المنكوب غرب تركيا

أردوغان

يتوجه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى ولاية مانيسا غرب البلاد، لتفقد الأوضاع في منطقة “سوما” التابعة لها، بعد الحريق الذي اندلع أمس الثلاثاء، في أحد المناجم بها، وأودى بحياة 156 عاملا حتى الآن، فضلا عن إصابة 80 آخرين بجروح.

وكانت رئاسة الوزراء التركية؛ قد أعلنت مساء أمس، أن أردوغان” قرر تأجيل زيارته المرتقبة إلى “ألبانيا”؛ بسبب الحريق المذكور.

وذكر البيان الذي صدر عن رئاسة الوزراء؛ أن أردوغان اتصل مساء اليوم بنظيره الألباني “أيدي راما”، وأخبره بتأجيل زيارته التي كان مقرراً لها اليوم الأربعاء؛ إلى أجل مسمى بسبب حادث المنجم.

وكان أردوغان بصدد التوجه إلى ألبانيا غداً الأربعاء؛ من أجل التوقيع على “بيان مشترك” خاص بتأسيس مجلس الشراكة الاستيراتيجية، والتعاون رفيع المستوى” بين البلدين، فضلاً عن عقد أول اجتماع لهذا المجلس

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