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افتتاح "أركان للإبداع" فى الكنيسة الأسقفية بمشاركة قنصل أمريكا

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افتتاح "أركان للإبداع" فى الكنيسة الأسقفية بمشاركة قنصل أمريكا افتتاح "أركان للإبداع" فى الكنيسة الأسقفية بمشاركة قنصل أمريكا

نظمت كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، بالمنشية فى الإسكندرية، افتتاح معرض"الإبداع المصرى" للفنانة التشكيلية منى مصطفى عليوة، الأستاذة بكلية الفنون الجميلة، تحت رعاية مركز أركان للإبداع، بحضور دان رايت القنصل الأمريكى بالإسكندرية والفنان إبراهيم الملاح، وعدد كبير من الفنانين التشكيليين بالمحافظة، وطلاب كلية فنون جميلة، أمس الثلاثاء.

ويعد معرض "إبداع المصرى" الأول من نوعه حيث إنه يعطى فرصة للمبدعين من الشباب بعرض فنهم، وعرض كثير من الأعمال الفنية مثل الرسم بالفحم والكاركاتير والموزايك والنحت والرسم الديجيتال والرسم بالزيت .

فيما تم تخصيص الاثنين الأول من كل شهر، لتنظيم معرض "الإبداع المصرى" لكل ألوان الفن التشكيلى بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية.

يذكر أن مركز أركان للإبداع أول مركز ثقافى من نوعه بين المسلمين والمسيحيين بكاتدرائية، ومن نشاطات المركز الغناء والتصوير والرسم والتمثيل المسرحى.

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