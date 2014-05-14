بالفيديو.. ريهام سعيد تطرد «ملحدة» على الهواء بعد قولها «محمد ألّف القرآن»

«محمد ألف القرآن».. «بتكلمي عن جهل».. «أنتِ اللي جاهلة».. «اطلعي برة».. جمل من حوار دار بين «ملحدة» وريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير» على قناة «النهار»، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

«ريهام» استضافت سيدة وصفتها بـ«الملحدة»، وبعد حوار تجاوز 35 دقيقة، ادعت السيدة أن النبي محمد «ألف القرآن»، فكان رد المذيعة عليها: «بتتكلمي عن جهل»، الأمر الذي صاحبه تراشق لفظي تسبب في طرد «الملحدة» من الاستديو.

وردت «الملحدة» على «ريهام»: «أنتي اللي جاهلة»، فكان رد المذيعة: «أنا اللي جاهلة يا ست شكرًا، أنا جاهلة زي مصر والوطن العربي»، معبرة عن «فخرها بالرسول محمد»، حسب تعبيرها.

وعلقت «الملحدة»: «هبتدي تغلطي هقوم ماشية وسياباكي»، فما كان من «ريهام» إلا نطق كلمتي «اطلعي برة»، فغادرت «الملحدة» الاستديو، قائلة لـ«ريهام»: «وطي صوتك مايحصش تتكلمي كده مع الدكتورة نهى.. اتأدبي مع الدكتورة نهى»، فعلقت «ريهام»: «أسطورة برضه؟».

وكان رد «الملحدة»: «أنا آسفة إني جيت كلمت واحدة زيك»، فنطقت «ريهام»: «أنا اللي ضيعت وقتي مع واحدة مجنونة».