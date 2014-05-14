بالفيديو.. سفير مصر باليونان: 2300 مصرى لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية

قال السفير المصرى فى اليونان أحمد البديوى ، إن هناك 2300 مصرى باليونان لهم حق الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها باليونان من 15 إلى 18 من الشهر الحالى من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وأكد السفير البديوى، لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يزيد عدد المصريين الذين لهم حق التصويت، حيث إن قرار اللجنة العليا للانتخابات سيسمح للمسجلين فى قاعدة البيانات الرئيسية الإدلاء بأصواتهم ونحن سنسمح لهم بتقديم أصل البطاقة الشخصية والرقم القومى وأصل الجواز للمشاركة فى اﻻنتخابات، مشيرا إلى أنه خلال اﻻستفتاء على الدستور قام 1000 مصرى بالتصويت هنا فى السفارة.

وعن سبل تأمين السفارة المصرية واستعداداتها للانتخابات قال السفير، إنه تم تجهيز اللجان وتوفير متطلبات العملية اﻻنتخابية من كشوف للناخبين وبياناتهم الأساسية وأماكن الانتخابات، وتم التواصل مع السلطات المحلية فى اليونان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، كما أن موقع السفارة المصرية باليونان يوجد فى أكثر وأهم المواقع الإستراتيجية باليونان ومؤمن بشكل جيد.

وفيما يخص مظاهر التأييد أو المعارضة لمؤيدى مرشحى الرئاسة السيسى وحمدين، أكد السفير أن الأمور مستقرة وﻻ يوجد أى خلاف فيما بينهم أو اختلافات، ولم يقم أى طرف بطلب دعم السفارة لأى من المرشحين، ولكن حضر من الطرفين ممن معهم توكيلات للمراقبة للانتخابات وتم استقبالهم والتأكد من هويتهم وأوراق التوكيلات وسيحضرون غدا لحضور اﻻنتخابات.

وشدد السفير البديوى على أهمية هذه التجربة الخاصة باﻻنتخابات الرئاسية، قائلا، هى خطوة فى سبيل السير على الطريق الديمقراطى لمصر، وكلنا نسعى أن تتم على أحسن وجه وسندعمها لتتحقق الديموقراطى.