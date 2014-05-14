أخبار عاجلة

أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. سفير مصر باليونان: 2300 مصرى لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية

Google+ Print
بالفيديو.. سفير مصر باليونان: 2300 مصرى لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية بالفيديو.. سفير مصر باليونان: 2300 مصرى لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية

قال السفير المصرى فى اليونان أحمد البديوى ، إن هناك 2300 مصرى باليونان لهم حق الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها باليونان من 15 إلى 18 من الشهر الحالى من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وأكد السفير البديوى، لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يزيد عدد المصريين الذين لهم حق التصويت، حيث إن قرار اللجنة العليا للانتخابات سيسمح للمسجلين فى قاعدة البيانات الرئيسية الإدلاء بأصواتهم ونحن سنسمح لهم بتقديم أصل البطاقة الشخصية والرقم القومى وأصل الجواز للمشاركة فى اﻻنتخابات، مشيرا إلى أنه خلال اﻻستفتاء على الدستور قام 1000 مصرى بالتصويت هنا فى السفارة.

وعن سبل تأمين السفارة المصرية واستعداداتها للانتخابات قال السفير، إنه تم تجهيز اللجان وتوفير متطلبات العملية اﻻنتخابية من كشوف للناخبين وبياناتهم الأساسية وأماكن الانتخابات، وتم التواصل مع السلطات المحلية فى اليونان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، كما أن موقع السفارة المصرية باليونان يوجد فى أكثر وأهم المواقع الإستراتيجية باليونان ومؤمن بشكل جيد.

وفيما يخص مظاهر التأييد أو المعارضة لمؤيدى مرشحى الرئاسة السيسى وحمدين، أكد السفير أن الأمور مستقرة وﻻ يوجد أى خلاف فيما بينهم أو اختلافات، ولم يقم أى طرف بطلب دعم السفارة لأى من المرشحين، ولكن حضر من الطرفين ممن معهم توكيلات للمراقبة للانتخابات وتم استقبالهم والتأكد من هويتهم وأوراق التوكيلات وسيحضرون غدا لحضور اﻻنتخابات.

وشدد السفير البديوى على أهمية هذه التجربة الخاصة باﻻنتخابات الرئاسية، قائلا، هى خطوة فى سبيل السير على الطريق الديمقراطى لمصر، وكلنا نسعى أن تتم على أحسن وجه وسندعمها لتتحقق الديموقراطى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية