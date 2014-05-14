بالصور.. تكريم ذكرى نيلسون مانديلا باحتفالية اليوم العالمى لأفريقيا

تحت رعاية المركز الثقافى للتراث العربى بفرنسا، ووزير السياحة هشام زعزوع، ووزير الآثار محمد إبراهيم، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

قدمت الحفل الإذاعية والصحفية المغربية زهور كندا، وبدأ الحفل بكلمة من السيدة ريم الكطرى مدير مركز الثقافى للتراث العربى، والتى أشادت بدور وزارة السياحة فى تنظيم هذه الاحتفالية، بالتعاون مع المركز، واعتبرت أن هذه هى الاحتفالية الأولى التى تتعاون فيها مع وزارة السياحة، وتقدمت بالشكر بشكل خاص للسيد رئيس وزراء مصر، ووزير السياحة، ووزير الآثار، والمحافظ، وأعلنت السيدة ريم عن مشروع قومى بين مصر وفرنسا لإنتاج أفلام وثائقية عن تاريخ مصر.

وقد تم تكريم ذكرى نيلسون مانديلا، والذى يقوم الوزير هشام زعزوع بتقديم درع تكريمه لسفيرة جنوب أفريقيا فى مصر.. كما قام اللواء خالد فودة بتقديم ثلاثة دروع للسيدة سفيرة جنوب أفريقيا، والسيدة ريم الكطرى، والثالث للمطربة العالمية ناتاشا.

وبدأت فقرات الحفل بفرقة ماسلا الفرنسية الراقصة، ثم المطربة ناتاشا التى قالت: "من أول ما وصلت المصريين بيقولوا لى نورتى مصر.. وأنا باقول إن المصريين هم نور مصر الحقيقى".. وقد غنت باللغة العربية لفيروز، وباللغة الفرنسية على أنغام عزف الموسيقى مصرى الأصل بريطانى الجنسية "طارق سعيد".