اتفاقية تعاون بين «أصدقاء المرضى» بالرياض وعنيزة

عنيزة - عبدالرحمن البقمي تصوير - مشعل أباحسين

وقع محافظ عنيزة رئيس لجنة أصدقاء المرضى فهد بن حمد السليم ظهر أول أمس اتفاقية تعاون مشترك مع لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض ومثلها أمينها العام فهد بن احمد الصالح. جاء ذلك على هامش اللقاء الذي عقده رئيس اللجنة مع الصالح الذي يزور عنيزة وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة بحضور أعضاء لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة.. حيث بدأ اللقاء بكلمة رئيس اللجنة فهد السليم أعرب في بدايتها عن ترحيبه بأمين عام لجنة أصدقاء المرضى في الرياض فهد الصالح وقدم شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على تعاونهم واهتمامهم، وأشار السليم في نبذة مختصرة لانجازات لجنة أصدقاء المرضى بعنيزة وآلية عملها والخدمات التي تقدمها للمرضى ومحتاجي الخدمة الصحية.

من جانبه قدم أمين عام لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض فهد الصالح شكره وتقديرة لرئيس وأعضاء لجنة عنيزة على دعوتهم وفتح أفق التعاون وتبادل الخبرات، واستعرض الصالح جهود لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض، مشيراً أنها قدمت مساعدات للمرضى من عام 2002م إلى عام 2013م بأكثر من خمسة وعشرين مليون ريال استفاد منها الآلاف من المرضى المستحقين، إضافة إلى أنها تمكنت من إيواء أكثر من اثنين وثلاثين ألف مريض ومرافق في السكن الخاص باللجنة بالدرعية خلال 25 سنة الماضية، إلى جانب أن اللجنة تمكنت من توقيع أربع اتفاقيات بقيمة تتجاوز (8) ملايين ريال لتأمين (100) شقة يومياً مجانية للمرضى ومرافقيهم بمدينة الرياض، إضافة لتوقيع اللجنة لأربعة اتفاقيات للمساعدات المالية والعينية من أجهزة طبية وعلاج ونحو ذلك للمرضى بقيمة إجمالية تفوق المليوني ريال.