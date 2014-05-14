أمين المدينة يستعرض مشاريع خيبر والعشاش والصلصة

استعرض أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر المشاريع البلدية الجاري تنفيذها في محافظة خيبر، مشدداً على بذل الجهد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال زيارته للمحافظة في إطار زياراته التفقدية لمحافظات المنطقة، حيث التقى برئيس بلدية محافظة خيبر المهندس غازي العتيبي ومنسوبي البلدية وأعضاء المجلس البلدي وجمع من الأهالي الذين استمع لأرائهم وهمومهم وشكاواهم وتطلعاتهم واستعرض المشاريع البلدية التي اشتملت على مشاريع السفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول والمباني والحدائق، وقد وجه معالية بمضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والإسراع في تنفيذها.

من جهة أخرى شملت جولة الدكتور طاهر مركز الصلصة ومركز العشاش حيث التقى برئيسي البلدية فيهما واطلع على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا.