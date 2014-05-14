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بالفيديو.. عمرو أديب: «السيسي» طلب 100 مليار جنيه من رجال الأعمال

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بالفيديو.. عمرو أديب: «السيسي» طلب 100 مليار جنيه من رجال الأعمال بالفيديو.. عمرو أديب: «السيسي» طلب 100 مليار جنيه من رجال الأعمال

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المشير عبدالفتاح السيسي، المُرشح الرئاسي«لا برنامج له»، بينما يمتلك المُرشح الآخر، حمدين صباحي، البرنامج الانتخابي الذي خاض به انتخابات 2012.

و أضاف «أديب» خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، أن «السيسي طلب من رجال الأعمال يعملوا له صندوق بقيمة 100 مليار جنيه بلا تسهيلات، قالهم 30 سنة بتاخدوا دعم في الغاز و الكهرباء، فعم الصمت في القاعة».

و أكد «أديب» : «من أخطاء حملة السيسي أنهم لم يقولوا لنا لا يوجد برنامج لديهم، بالإضافة إلى إن إحنا مش بتوع برامج».

 

 

 

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