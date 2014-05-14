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ولي العهد يبحث ووزير الدفاع الأمريكي التـطـورات الإقـليميــة والدوليــة

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ولي العهد يبحث ووزير الدفاع الأمريكي التـطـورات الإقـليميــة والدوليــة ولي العهد يبحث ووزير الدفاع الأمريكي التـطـورات الإقـليميــة والدوليــة
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الأمير سلمان مستقبلا وزير الدفاع الأمريكي

الرياض واس

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر سموه بجده مساء أمس، معالي وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل والوفد المرافق له. وقد رحب سمو ولي العهد بوزير الدفاع الأمريكي في زيارته للمملكة العربية ، متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة. فيما عبر الوزير تشاك هيغل عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه سمو ولي العهد. ونقل المسؤول الأمريكي لسمو ولي العهد تحيات وتقدير فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فيما حمله سموه تحياته وتقديره لفخامته. بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ووزير الدفاع الأمريكي اجتماعاً بحثا خلاله أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتعزيزه، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد والمستشار الخاص لسموه ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن حسين بن عبدالله القبيّل ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش واللواء طيار ركن حسين بن محمد العساف والملحق العسكري السعودي في واشنطن اللواء طيار ركن أحمد القحطاني ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف الأستاذ فهد بن محمد العيسى، فيما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جوزيف ويستفول وقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق لويد جيه أوستن وكبير المساعدين العسكريين بوزارة الدفاع الجنرال إبرامس ومساعد وزير الدفاع ديريك تشويله ونائب وزير الدفاع ماثيو سبنيس .

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