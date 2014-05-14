توصيل الغاز لقرى شبين الكوم والشهداء بالمنوفية 2015

رأس مصطفى بيومي، سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، اجتماع لجنة الغاز بالمحافظة لمناقشة خطة شركة الغاز للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي بقرى هورين وميت بره خلال الفترة القادمة ودخول الغاز الطبيعى لقرى مركزى الشهداء وشبين الكوم فى خطة الشركة للعام 2015 .

حضر الاجتماع كل من رئيس مركز ومدينة شبين الكوم وممثلين عن شركة غاز مصر وشركة المياه ومديرية الطرق ومديري إدارتى التخطيط والمجالس بالمحافظة لمناقشة مشكلة إعادة رصف شوارع مليج بعد توصيل الغاز الطبيعي بها وبحث التكلفة اللازمة لاعادة الشئ الى اصله يأتى هذا فى اطار خطة محافظة المنوفية لتوصيل الغاز الطبيعي لكل قرى ومراكز المحافظة .

وأشار سكرتير عام مساعد، المحافظة إلى ” اننا ملتزمون بتوصيل كافة المرافق للمواطن وذلك في اطار توجه الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن ” ووجه تعليمات بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لسرعة الانتهاء من اعمال توصيل الغاز لقرى المنوفية .