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بالفيديو.. السفير اليوناني للمصريين: “وحياة الغالي عندكم شاركوا في الانتخابات”

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بالفيديو.. السفير اليوناني للمصريين: “وحياة الغالي عندكم شاركوا في الانتخابات” بالفيديو.. السفير اليوناني للمصريين: “وحياة الغالي عندكم شاركوا في الانتخابات”

السفير اليوناني في القاهرة

طالب السفير اليوناني في القاهرة، كريس لازاريس، المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال: “وحياة الغالي عندكم صوتوا في الانتخابات الرئاسية، وتعلموا إزاي تصححوا أخطاءكم من خلال عملية ديمقراطية منظمة”.

وأضاف السفير اليوناني في حوار مع برنامج “باختصار” على قناة “المحور” مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أمس الثلاثاء: “ جاهزة للديمقراطية ولن تتحقق في يوم وليلة، مصر تحتاج لمزيد من الصبر، لعبور المرحلة الانتقالية بسلام والمضي قدما نحو الديمقراطية”.

وأكد السفير اليوناني أن اليونانيون تحملوا كافة الإجراءات التقشفية، ووقفوا بجانب ، وتمسكوا بعدم الخروح من منطقة اليورو، للعبور من الأزمة بسلام، لافتا إلى أنهم يملكون خطة جديدة لتحسين الاقتصاد.

وأكد السفير اليوناني، أن “سقوط مصر يعني خسارة كبيرة في المنطقة، وسقوط أوروبا أيضا”، وأشار إلى أن مصر تمر بإجراءات طبيعية بأي عملية تحول ديمقراطي، معربا عن تفاؤله بوصول مصر للديمقراطية.

 

 

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