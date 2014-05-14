حميد النعيمي وسعود المعلا وسعود القاسمي يستقبلون تواضروس الثاني

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق، مؤكدين سموهم عمق الروابط الإماراتية المصرية.

عجمان

وتفصيلاً، استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه في الديوان الأميري صباح أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالضيف في بلده الثاني الإمارات، مؤكدا أن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشعب الإمارات الوفي يقفون دائما إلى جانب الشعب المصري الشقيق في كل الظروف والأوقات، سائرين على نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي وضع أسس العلاقات الأخوية المتينة مع الشقيقة مصر وشعبها الكريم.

وأوضح صاحب السمو حاكم عجمان للبابا تواضروس الثاني أن ما تقوم به دولة الإمارات تجاه الشقيقة مصر أمر ليس بجديد أو مستغرب، ويأتي انطلاقا من اهتمامها بالعالمين الإسلامي والعربي خاصة مصر.

وأكد سموه حرص الدولة على دعم كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ الطمأنينة والأمن والاستقرار لتمكين الأشقاء في مصر من مواصلة جهود البناء والتنمية.

واستعرض صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء مع البابا تواضروس دور رجال الدين في مصر من المسلمين والمسيحيين في التقريب بين أتباع الديانات المختلفة وترسيخ مبدأ التسامح والمحبة والسلام بين شعوب العالم كافة.

شكر وعرفان

ومن جانبه تقدم البابا تواضروس بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، لتفضله بهذا اللقاء، مشيدا بمواقف دولة الإمارات الإنسانية والوطنية حيال الشعب المصري.

وقال إنه جاء لنقل مشاعر شكر وتقدير وامتنان الشعب المصري تجاه دولة الإمارات، حكومة وشعبا، تقديرا للمواقف التاريخية لهذا البلد الكريم المعطاء، مضيفا أن الشعب المصري لن ينسى على مدى التاريخ المواقف الأصيلة والنبيلة للإمارات التي دعمت مصر وساندتها وهي تختار طريقها نحو التقدم وتحقيق والأمن والأمان والاستقرار.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان في ختام اللقاء هدية تذكارية إلى البابا تواضروس الثاني، فيما قدم البابا هدية لصاحب السمو حاكم عجمان وأخرى إلى سمو ولي عهد عجمان. وحضر اللقاء الشيخ أحمد بن النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وحمد بن راشد النعيمي مدير الديوان، وعبدالله أمين الشرفا المستشار في الديوان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وحمد بن غليطة السكرتير الخاص لسمو الحاكم، وإيهاب إمام حمودة سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة وعدد من المسؤولين.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالديوان الأميري أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالبابا تواضروس الثاني ضيف الإمارات والوفد المرافق له، مؤكداً سموه عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات ومصر في شتى المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض دور رجال الدين في التقريب بين الديانات والذي بدوره يرسخ مبادئ المحبة والتسامح بين الشعوب.

من جانبه قدم البابا تواضروس بالغ الشكر وخالص التقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ما لقيه من استقبال وحسن ضيافة في دولة الإمارات.

وتلقى صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده في ختام اللقاء إهداء تذكاريا من بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة هذه الزيارة ولقاء سموه. وحضر اللقاء الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الانسانية والخيرية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وإيهاب إمام حمودة سفير مصر لدى الدولة، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد احمد مدير التشريفات وعدد من المسؤولين.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره أمس البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بضيف البلاد والوفد المرافق له، مؤكداً سموه أهمية الزيارة في ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتوطيدها. وجرى خلال المقابلة استعراض دور رجال الدين في التقريب بين اتباع الديانات المختلفة وترسيخ مبدأ التسامح والمحبة والسلام بين شعوب العالم كافة.

وتلقى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في ختام اللقاء إهداء تذكارياً من بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الزيارة ولقاء سموه، كما قدم سموه هدايا الى البابا تواضروس.

وحضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية، ويوسف عبيد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، والمستشار جهاد عبدالقادر قزمار المستشار القانوني لحكومة رأس الخيمة، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وإيهاب إمام حمودة سفير مصر لدى الدولة.