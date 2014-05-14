سلطان القاسمي يفتتح اليوم مركز كامبريدج البحثي للقيادة في المنطقة

رحب الدكتور توماس هوكستيتلر مدير الجامعة الأميركية في الشارقة بالوكالة والدكتور بيتر هيسكوكس المدير التنفيذي لكلية «جادج» للأعمال في جامعة كامبريدج بإطلاق مركز كامبريدج البحثي للقيادة في الشرق الأوسط والذي سيفتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الجامعة الأميركية في الشارقة صباح اليوم. وأكد مدير الجامعة أن الهدف من إقامة المركز هو إجراء أبحاث في مواضيع القيادة والإدارة في الشرق الأوسط بالتعاون مع مختلف جهات الأعمال والمنظمات في المنطقة، فقد لوحظ قلة المادة البحثية المتوافرة إلى الآن في هذه المسائل التي تؤثر على الأعمال في الشرق الأوسط سواء كانت متعلقة بفرص الأعمال أو تحدياتها.

واوضح أن الموارد الأساسية للبرامج البحثية هي مهارات أساتذة كامبريدج وخبراتهم في تحقيق تأدية مشاريع البحث العالمية على أكمل وجه. مضيفا ان المتعاونين مع البرنامج سيقدمون قدراً كبيراً من المعرفة والخبرة في المنطقة وعن التحديات القيادية التي يمرون بها.

أما الدكتور بيتر هيسكوكس المدير التنفيذي لكلية «جادج» للأعمال في جامعة كامبريدج فقد اوضح ان المركز البحثي للقيادة في الشرق الأوسط سيتناول مشاريع بحثية مع أساتذة من كلية «جادج» للأعمال في جامعة كامبريدج الذين يقودون هذه البرامج وسيتم ذلك بالتعاون بين الطرفين في المنطقة عند الإمكان.

أبحاث

ويسعى هذا المركز البحثي لاقتراح مواضيع أبحاث ذات أهمية، وستتفحص إدارة المركز هذه الاقتراحات، وستحصل المشاريع المختارة على التمويل اللازم لها. مؤكدا عزمهم القيام بـابحاث ذات أهمية للمنطقة وذات صلة بالأعمال حتى يستفيد قطاع الأعمال من نتائج البرامج البحثية.

شكر

وتقدم الدكتور هيسكوكس بالشكر الجزيل لصاحب السمو حاكم الشارقة لتفضله بحضور حفل إطلاق المركز، الأمر الذي يعزز اهتمام سموه بالعلم والعلماء. أما عن حفل إطلاق المركز في الجامعة الأميركية في الشارقة، فقال إنه مؤشر على متانة العلاقة بين الجامعتين الأميركية وكامبردج والتي توجت قبل عدة سنوات بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بينهما. وهذا أيضاً مؤشر على قناعة الجامعتين بأهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي من أجل المصلحة العامة.