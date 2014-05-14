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حاكم أم القيوين يستقبل قنصل السعودية

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حاكم أم القيوين يستقبل قنصل السعودية حاكم أم القيوين يستقبل قنصل السعودية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين في الديوان الأميري أمس عماد بن عدنان مدني قنصل عام المملكة العربية الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه.

وحضر اللقاء الشيخ سيف بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا . تنظيم

.. ويصدر قانوناً بشأن شعار حكومة أم القيوين

 

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين قانوناً بشأن شعار حكومة أم القيوين وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لامارة ام القيوين.

ونص القانون رقم 2 لسنة 2014 على أن يتمثل الشعار في دائرة مكونة من علم الامارات في الجهة اليسرى من الدائرة وعلم أم القيوين من الجانب الأعلى في الجهة اليمنى للدائرة والذي يتكون من لونين الأبيض والأحمر، ويتضمن اللون الأحمر هلالا ونجمة على يمين الهلال باللون الأبيض بينما تتوسط الشعار كلمة أم القيوين باللغة العربية باللون الأسود.

كما نص القانون على أن تقوم باستعمال الشعار في المحررات والسجلات الرسمية وجميع الأمور المتعلقة بأنشطتها ويجوز بقرار من الحاكم أو المجلس استعمال الشعار لأي مؤسسة عامة متى اقتضى الأمر ذلك.

وأكد القانون في مادته الرابعة أنه لا يجوز استعمال الشعار للاغراض التجارية والصناعية والشخصية إلا بإذن من الحاكم أو المجلس.

وجاء في المادة الخامسة دون الاخلال بأي عقوبة أخرى يقضي بها أي تشريع محلي أو اتحادي آخر يعاقب كل من يخالف المادة الرابعة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد عن مائة ألف درهم مع أخذ التعهد عليه بعدم العودة بالاضافة الى مصادرة وإتلاف الاختام والاوراق المخالفة لهذا القانون على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

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