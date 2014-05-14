رابط للراغبين بالمشاركة في "دبي تتحدث إليك"

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في صفحته عبر «تويتر» رابطاً للفنانين الراغبين في المشاركة بمشروع دبي تتحدث إليك، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يعتبر باكورة مشروعات «براند دبي»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والمعني بطرح مجموعة من المشاريع، والمبادرات النوعية المميزة، التي من شأنها إبراز البعد الإنساني الإبداعي، والطابع الفريد، واللغة الخاصة، التي تتفرد بها دبي بين أكثر مدن العالم تطوراً، وأسرعها نمواً، وأثراها تنوعاً في بنيتها الثقافية.

ودون المكتب :«يمكن للفنانيين الراغبين في المشاركة بمشروع #دبي_تتحدث_إليك، التواصل معنا عبر: branddubai@mediaoffice.ae»