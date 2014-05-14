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حاكم الفجيرة يستقبل عددا من السفراء والقناصل

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حاكم الفجيرة يستقبل عددا من السفراء والقناصل حاكم الفجيرة يستقبل عددا من السفراء والقناصل

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، أمس، كلاً على حدة، تي . بي . سيثارام سفير جمهورية الهند، وآصف علي خان دراني سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، اللذين قدما للسلام على سموه. كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر سفير المملكة العربية لدى الدولة، الذي حضر للسلام على سموه، بمناسبة توليه مهام عمله كسفير لبلاده لدى الدولة.

تمنيات

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفراء، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم لتعزيز وتقوية أواصر الأخوة والصداقة التي تربط دولهم ودولة الإمارات، وبحث علاقات التعاون المشتركة بين الدولة وبلدانهم. ومن جانبهم، تقدم السفراء بجزيل الشكر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدانهم ودولة الإمارات في مختلف المجالات.

مهام

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، كلاً على حدة، ذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت، وسيونغو إن قنصل عام جمهورية كوريا الذي حضر للسلام على سموه، بمناسبة توليه مهام عمله كقنصل عام لبلاده بالدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالقنصلين، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما.

حضـر المقابلات الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقـي، وسعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة.

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