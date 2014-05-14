دور فعال لـ"مؤسسة دبي للإعلام" في منتدى الإعلام العربي

أعلن نادي دبي للصحافة، عن أن مؤسسة دبي للإعلام هي الشريك الإعلامي لفعاليات الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الإعلام العربي المنعقد في دبي يومي 20 و 21 مايو، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدول رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعلى غرار الدورات الأخيرة للمنتدى، تلعب مؤسسة دبي دوراً أساسياً في إنجاح فعالياته بصفتها راعياً إعلامياً لمختلف فقراتها.

مساهمة

وقال سامي القمزي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام: إن شراكة المؤسسة الإعلامية للدورة الثالثة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، يأتي في إطار التزام المؤسسة الدائم بتشجيع ورعاية جميع المبادرات الإعلامية الخلاقة، والتي تسهم بشكل كبير في إظهار صورة دبي ودولة الإمارات ومنجزاتها المحلية والعالمية، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما تسهم في دعم الإعلام العربي من منطلق المكانة المتميزة التي تتمتع بها مؤسسة دبي للإعلام كمؤسسة إعلامية رائدة تسعى على الدوام إلى إبراز الدور الإعلامي الريادي لإمارة دبي وباقي إمارات الدولة.

خبرات

وأضاف: يسهم منتدى الإعلام العربي في دورته الجديدة التي تحمل شعار «مستقبل الإعلام يبدأ اليوم» في تبادل الخبرات والآراء للنهوض بواقع الإعلام العربي، في ظل التطورات والأحداث التي يشهدها العالم العربي في الوقت الراهن، وكذلك استشراف الملامح الأساسية لمستقبل العمل الإعلامي في المنطقة ومدى مواكبته للتطور الحاصل في الصناعة على الصعيد العالمي، في ظل ما يشهده من تطورات تقنية ومعيارية تشمل كافة تخصصات الإعلام، مشيراً إلى أهمية جائزة الصحافة العربية في خلق روح المنافسة والإبداع لتقديم الأفضل على كافة المستويات.

مشاركة

ودعا سامي القمزي، الزملاء الإعلاميين إلى المساهمة والمشاركة الفعالة في فعاليات هذه الدورة، التي تشهد استقطاب نخبة من أبرز خبراء الإعلام والشخصيات الصحافية والإعلامية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب إطلاق باقة متنوعة من الفعاليات المصاحبة، والتي سيتم تضمينها في المنتدى للمرة الأولى، فضلاً عن مشاركة عدد من المتطوعين من طلبة كليات الإعلام والمتدربين في مجال الصحافة المحلية والعربية، ما يشكل فرصة حقيقية لتبادل الآراء والخبرات، ويسهم في رسم صورة واقعية للإنسان العربي، بعيداً عن الصورة النمطية، متمنياً التوفيق للمشاركين في منتدى الإعلام العربي وجائزة الصحافة العربية.

فعاليات

تعقد الدورة الثالثة عشرة لمنتدى الإعلام تحت شعار «مستقبل الإعلام يبدأ اليوم» ،وللراغبين بحضور المنتدى يمكنهم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية www.arabmediaforum.com. كما بالإمكان متابعة جلسات المنتدى مباشرة عبر القناة الخاصة بنادي دبي للصحافة على موقع يوتيوب.