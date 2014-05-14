حريق هائل بمصنع «تنر» بالمنطقة الصناعية بالسادات بالمنوفية

نشب حريق هائل، مساء أمس الثلاثاء، في مصنع لتصنيع مادة التنر بالمنطقة الصناعية بالسادات على طريق (كفر داوود/السادات) محافظة المنوفية.

وقد تلقي مدير أمن المنوفية اللواء سعيد توفيق أبو حمد إخطارا من نائب مدير اﻷمن الحكمدار اللواء مجدي سابق عفيفي بنشوب حريق هائل في مصنع لتصنيع مادة التنر القابلة للاشتعال بالمنطقة الصناعية بالسادات على طريق (كفر داوود/السادات) عند مدخل المدينة ملك المواطن محمد صبري عبد القوي شاهين.

انتقلت على الفور 9 سيارات إطفاء لمكان الحريق و8 سيارات إسعاف وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع انتقالها للمصانع المجاورة وجاري عمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة أخري.

وتبين من المعاينة اﻷولية لمدير المباحث الجنائية اللواء جمال شكر أن النيران نشبت في المصنع المكون من 4 عنابر على مساحة 1000 متر مربع بسبب شرر كهربي وأسفرت عن تلفيات بالمصنع ولم تحدث أية إصابات بشرية.. تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.