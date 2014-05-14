أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حريق هائل بمصنع «تنر» بالمنطقة الصناعية بالسادات بالمنوفية

Google+ Print
حريق هائل بمصنع «تنر» بالمنطقة الصناعية بالسادات بالمنوفية حريق هائل بمصنع «تنر» بالمنطقة الصناعية بالسادات بالمنوفية

حريق

نشب حريق هائل، مساء أمس  الثلاثاء، في مصنع لتصنيع مادة التنر بالمنطقة الصناعية بالسادات على طريق (كفر داوود/السادات) محافظة المنوفية.

وقد تلقي مدير أمن المنوفية اللواء سعيد توفيق أبو حمد إخطارا من نائب مدير اﻷمن الحكمدار اللواء مجدي سابق عفيفي بنشوب حريق هائل في مصنع لتصنيع مادة التنر القابلة للاشتعال بالمنطقة الصناعية بالسادات على طريق (كفر داوود/السادات) عند مدخل المدينة ملك المواطن محمد صبري عبد القوي شاهين.

انتقلت على الفور 9 سيارات إطفاء لمكان الحريق و8 سيارات إسعاف وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع انتقالها للمصانع المجاورة وجاري عمليات التبريد لمنع نشوب النيران مرة أخري.

وتبين من المعاينة اﻷولية لمدير المباحث الجنائية اللواء جمال شكر أن النيران نشبت في المصنع المكون من 4 عنابر على مساحة 1000 متر مربع بسبب شرر كهربي وأسفرت عن تلفيات بالمصنع ولم تحدث أية إصابات بشرية.. تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا