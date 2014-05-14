مصر تنفي اعتراض الفيفا على بند الثماني سنوات

نفى خالد عبد العزيز وزير الدولة لحقيبة الشباب والرياضة ما تردد عن وجود رفض من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على بند الثماني سنوات الموجود في القانون المقترح للرياضة.

مصر تؤسس لقانون رياضة جديد، يتضمن بندا يمنع الأعضاء من الترشح في انتخابات تالية حال عملهم لثماني سنوات متتالية في مجلس الإدارة.

تردد أن اللجنة الأوليمبية المصرية ترفض هذا البند، وكذلك الفيفا.

لكن عبد العزيز عقب عبر FilGoal.com "هذا غير صحيح تماما".

وأوضح "الفيفا يعرف أن القانون سيتم عرضه على اللجنة الأوليمبية الدولية، وبند الثماني سنوات موجود في قوانين العديد من الدول".

وتابع "لا توجد اعتراضات من أي طرف، حتى اللجنة الأوليمبية المصرية".

وأوضح "أملك مستندات تؤكد أن اللجنة الأوليمبية المصرية صوتت بالإيجاب على بند الثماني سنوات وبالإجماع".

وأوضح عبد العزيز أن القانون سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء المصري، بعد إقراره من جانب اللجنة الدولية.

وأردف "بعد ذلك سيتم عرض القانون على رئيس الجمهورية. هو يملك إقراره مباشرة أو تأجيل ذلك لحين انعقاد مجلس النواب".