100 قناة تليفزيونية تنقل نهائي دوري أوروبا

تورينو، (إفي): تنقل 100 قناة تليفزيونية نهائي دوري أوروبا الذي سيحتضنه ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية بين لشبونة البرتغالي وسيفيليا الإسباني الأربعاء.

فيما تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إلى أن المباراة سيتابعها 175 مليون مشاهد.

ومنحت تراخيص لـ300 اعلامي بالصحافة المقروءة لتغيطة المباراة بجانب 150 مصور وفني، فيما ستنقل 32 كاميرا المباراة، من ضمنها واحدة في مروحية وأخرى على سلك متحرك فوق أرض الملعب.

هذا فيما سيبلغ عدد العاملين لـ(ويفا) واللجنة المنظمة المحلية 100 شخص فيما يوجد معهم 200 متطوع حاصلين على تراخيص للعمل بجانبهم.