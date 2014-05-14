أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

100 قناة تليفزيونية تنقل نهائي دوري أوروبا

Google+ Print
100 قناة تليفزيونية تنقل نهائي دوري أوروبا 100 قناة تليفزيونية تنقل نهائي دوري أوروبا

تورينو، (إفي): تنقل 100 قناة تليفزيونية نهائي دوري أوروبا الذي سيحتضنه ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو الإيطالية بين لشبونة البرتغالي وسيفيليا الإسباني الأربعاء.

فيما تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إلى أن المباراة سيتابعها 175 مليون مشاهد.

ومنحت تراخيص لـ300 اعلامي بالصحافة المقروءة لتغيطة المباراة بجانب 150 مصور وفني، فيما ستنقل 32 كاميرا المباراة، من ضمنها واحدة في مروحية وأخرى على سلك متحرك فوق أرض الملعب.

هذا فيما سيبلغ عدد العاملين لـ(ويفا) واللجنة المنظمة المحلية 100 شخص فيما يوجد معهم 200 متطوع حاصلين على تراخيص للعمل بجانبهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع