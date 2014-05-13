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علي جمعة: الإسلام لايعترف بتأجير الأرحام .. ولا يجوز زرع بويضة للزوجة

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علي جمعة: الإسلام لايعترف بتأجير الأرحام .. ولا يجوز زرع بويضة للزوجة علي جمعة: الإسلام لايعترف بتأجير الأرحام .. ولا يجوز زرع بويضة للزوجة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه لايحبذ الاستدانة من أجل القيام بعملية “أطفال الأنابيب”، حتى لا يحمل الإنسان ما لا طاقة له به.

وأضاف خلال برنامج  ”الله أعلم”  الذي يذاع علي قناة ” CbC2″ أن أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بفكرة “الأرحام المستأجرة” ولا يجوز زرع بويضة ملقحة للزوجة إذا توفي الزوج.

وتابع : “عملية أطفال الأنابيب جائزة إذا تم التأكد من الحفاظ على النسب ومن خلال الزوجين ” مشيرًا أن الفقهاء تخوفوا من عملية أطقال الأنابيب لعدم الدقة ولا يجوز زرع بويضة ملقحة في رحم الزوجة الثانية لنفس الرجل.

ونوه عن أنه في ثمانينيات القرن الماضى كنا ننصح بعدم إجراء عمليات انجاب أطفال الأنابيب حتى ولو من الزوجين خوفا من حدوث خطأ.

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