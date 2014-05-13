وفد من سلطنة بروناى يزور مجمع البحوث الإسلامية

التقى اليوم، الشيخ محمد زكى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وفدًا من سلطنة بورناى برئاسة داتو حاج عبد العزيز السكرتير الدائم لوزارة الشئون الدينية.

وضم الوفد مديرة الدراسات الإسلامية بالوزارة حاجة أسما رندة، ومديرة معهد تحفيظ القرآن الكريم فنجيران حاج حسلين، ومن وزارة الشئون الدينية حجيجة موكتل، وحاج عازمان، الملحق الثقافى والتعليمى بسفارة بروناى سعادة المستشار محمد هشام.

وتناول الحوار سبل التعاون المشترك بين الأزهر الشريف وسلطنة بروناى، حيث أعرب الوفد عن سعادته بزيارة مصر بصفة عامة والأزهر الشريف بصفة خاصة، مؤكدًا على الدور الريادى الذى يقوم به الأزهر الشريف فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى فى شتى بقاع المعمورة، وأن الأزهر الشريف قبلة العلم الشرعى الوسطى المستنير.