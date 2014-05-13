أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الحضري يكشف عن ' شيخ مرتضى منصور '

Google+ Print
الحضري يكشف عن ' شيخ مرتضى منصور ' الحضري يكشف عن ' شيخ مرتضى منصور '

رد عصام الحضري حارس وادي دجلة على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد لقاء الفريقين عصر اليوم الثلاثاء.

منصور صرح بأن الحضري يستخدم شعوذة وشيخا في تحضيره لمبارياته ضد الزمالك، وهذا هو سبب تألقه ضد الزمالك.

ورد الحضري عبر FilGoal.com "هناك شيخ فعلا استخدمه، اسمه فكري صالح (مدرب حراس المرمى في وادي دجلة)".

وتابع بجدية "نحن نتدرب بواسئل وأدوات رياضية.. لا سحر وشعوذة!".

وأضاف حارس الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق "أنا فزت بـ37 لقبا.. أحسن حارس في وإفريقيا لعقد كامل من الزمن، شاركت في كأس القارات كذلك".

وأكد "هل كل هذا تم بالسحر والشعوذة؟".

وأتم "لو أراد أحد أن يعرف كيف أقدم مستويات عالية، فيلحضر إلى التدريبات ويشاهد ما نفعله ونبذله من جهد حتى نصل لهذا الأداء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية

الأخبار - قمة السيسى وترامب تشهد إنطلاقة جديدة فى العلاقات المصرية - الأمريكية