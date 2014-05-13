الحضري يكشف عن ' شيخ مرتضى منصور '

رد عصام الحضري حارس وادي دجلة على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد لقاء الفريقين عصر اليوم الثلاثاء.

منصور صرح بأن الحضري يستخدم شعوذة وشيخا في تحضيره لمبارياته ضد الزمالك، وهذا هو سبب تألقه ضد الزمالك.

ورد الحضري عبر FilGoal.com "هناك شيخ فعلا استخدمه، اسمه فكري صالح (مدرب حراس المرمى في وادي دجلة)".

وتابع بجدية "نحن نتدرب بواسئل وأدوات رياضية.. لا سحر وشعوذة!".

وأضاف حارس الأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق "أنا فزت بـ37 لقبا.. أحسن حارس في مصر وإفريقيا لعقد كامل من الزمن، شاركت في كأس القارات كذلك".

وأكد "هل كل هذا تم بالسحر والشعوذة؟".

وأتم "لو أراد أحد أن يعرف كيف أقدم مستويات عالية، فيلحضر إلى التدريبات ويشاهد ما نفعله ونبذله من جهد حتى نصل لهذا الأداء".