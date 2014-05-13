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ملف - كيف ضاع الأمل من الزمالك أمام دجلة .. ثم عاد في النهاية

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ملف - كيف ضاع الأمل من الزمالك أمام دجلة .. ثم عاد في النهاية ملف - كيف ضاع الأمل من الزمالك أمام دجلة .. ثم عاد في النهاية

تمسك الزمالك بأمل المنافسة على التأهل للدورة الرباعية للدورة بعدما حول تأخره أمام وادي دجلة 2-0 إلى تعادل 2-2.

بدأت المباراة بضغط مبكر من الزمالك الذي استحوذ تماما على منتصف الملعب ولكن تألق عصام الحضري حال دون هز شباك دجلة. (شاهد تصديات الحضري المبكرة)

وعلى عكس سير اللقاء تقدم وادي دجلة بهدف عن طريق الصدفة بعدما حاول محمد عبد الشافي تشتيت الكرة لتصطدم بمصطفى طلعت وتسكن الشباك.

وبعد تقدم دجلة بهدفين نجح الزمالك في العودة والتعادل. (اقرأ تقرير المباراة وشاهد الأهداف بالكامل من هنا)

واستغل الشرطة تعثر الزمالك وارتقى للصدارة بالفوز على تليفونات بني سويف قبل المباراة الفاصلة بينهما في الجولة الأخيرة. (اقرأ تقرير المباراة وشاهد الأهداف من هنا)

عقب المباراة قال مرتضى منصور رئيس الزمالك أن عصام الحضري حارس الفريق يستعين بالسحر والعفاريت من أجل حماية مرماه. (اقرأ التصريحات بالكامل من هنا)

بينما أكد أحمد عبد الحليم مدير الكرة بالزمالك أن فريقه سعيد بنقطة التعادل لأنها أبقت على المنافسة لتظل مباراة الشرطة مصيرية للفريق الأبيض.

وقال ميدو: لم أحزن على الكرة التي ردتها العارضة .. فمباراة الشرطة هي الفاصلة

وبكى محمد إبراهيم لاعب الزمالك بشدة في لقاء تلفزيوني على الهواء بسبب حزنه على إضاعة ركلة جزاء خلال المباراة كادت تهدر مجهود فريقه. (اقرأ وشاهد اللقطة من هنا)

وتقدم أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك بالشكر للاعبي وادي دجلة وجهازهم الفني بسبب عدم إضاعتهم للوقت رغم تقدمهم بهدفين.

ورد هشام زكريا المدير الفني لوادي دجلة بالإشادة بالزمالك مؤكدا أنه بات أفضل من الأهلي ويستحق التأهل للدورة الرباعية النهائية للدوري. (اقرأ التصريح بالكامل من هنا)

وكشف ميدو أن خبرة عصام الحضري "أفضل حارس في تاريخ " هزت ثقة لاعبي الزمالك وجعلتهم يهدرون الأهداف. (اقرأ التفاصيل)

كما أكد ميدو أن محمود فتح الله أحد أفضل لاعبي الفريق ويلعب متحاملا على إصابته التي قد تؤدي إلى اللعب "برجل مقطوعة"

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