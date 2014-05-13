سيناريوهات الصعود – كيف يتأهل الإسماعيلي

هناك أكثر من سيناريو لنهاية سباق التأهل من المجموعة الثانية من الدوري الممتاز إلى المربع الذهبي، يستعرضها FilGoal.com باللوائح التي وضعها اتحاد الكرة.

الحالة التي نستعرضها هنا، هي كيف يتأهل الإسماعيلي.

يحتاج الإسماعيلي أولا إلى خدمة من اتحاد الشرطة، وهي إسقاط الزمالك في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

الإسماعيلي يملك 31 نقطة، ويحتاج إلى الفوز على بتروجيت في الجولة الأخيرة ليضمن التواجد في المربع الذهبي.

ذلك كون الإسماعيلي وقتها سيرفع رصيده إلى 34 نقطة، ليتساوى مع بتروجيت.

وقتها بحسب لوائح اتحاد الكرة، سيلجأ الاتحاد إلى النظر لسجل مواجهات الفريقين المباشرة.

فاز الإسماعيلي ذهابا على بتروجيت بهدف جون أنطوي، وهو الهدف الذي قد يكون له ثقل الذهب لو خدم اتحاد الشرطة الدراويش بإسقاط الزمالك.