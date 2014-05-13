لجنة التظلمات: قرار مباراة الزمالك وبتروجيت في أيدي ' جهات أخرى '

كشف عبد المنعم الحاج القائم بأعمال رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري أن القرار النهائي بشأن مباراة الزمالك وبتروجيت ستحسمه تقارير "جهات أخرى".

وكان الزمالك قد تطلم من اعتماد نتيجة خسارته من بتروجيت 4-2 بسبب إدعاءه حضور جماهير للقاء، وتناقش لجنة التظلمات شكوى الزمالك صباح الأربعاء لإصدار القرار النهائي بشأن الأمر.

وقال عبد المنعم الحاج لـFilGoal.com "سنجتمع صباح الأربعاء، وسيعتمد القرار على تقارير أعضاء اللجنة الأربعة بالإضافة إلى تقارير جهات أخرى طلبناها".

وتابع "إذا وصلت التقارير بالكامل سيصدر القرار، وأن لم تصل سيتأجل الأمر إلى وقت لاحق".

ورفض رئيس لجنة التظلمات التصريح بهوية الجهات الأخرى التي طلبت اللجنة تقاريرها بشأن المباراة قائلا "لا يمكن الكشف عنها".

وسيساهم القرار بشكل كبير في حسم هوية المتأهلين للدورة الرباعية خاصة بعدما انحصرت المنافسة على التأهل بين الزمالك وبتروجيت واتحاد الشرطة والإسماعيليولكل منهما أمآله في المنافسة.