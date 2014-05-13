أخبار عاجلة

قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
بالصور .. إصابة 6 أشخاص إثر سقوط أتوبيس من أعلى محور 26 يوليو -
بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد -
سامح عاشور يفتتح مقر محامين الزاوية والشرابية الخميس المقبل -
"الجيزة": الانتهاء من تجديد محطة مياه "العياط" قبل رمضان بتكلفة 80 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لجنة التظلمات: قرار مباراة الزمالك وبتروجيت في أيدي ' جهات أخرى '

Google+ Print
لجنة التظلمات: قرار مباراة الزمالك وبتروجيت في أيدي ' جهات أخرى ' لجنة التظلمات: قرار مباراة الزمالك وبتروجيت في أيدي ' جهات أخرى '

كشف عبد المنعم الحاج القائم بأعمال رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري أن القرار النهائي بشأن مباراة الزمالك وبتروجيت ستحسمه تقارير "جهات أخرى".

وكان الزمالك قد تطلم من اعتماد نتيجة خسارته من بتروجيت 4-2 بسبب إدعاءه حضور جماهير للقاء، وتناقش لجنة التظلمات شكوى الزمالك صباح الأربعاء لإصدار القرار النهائي بشأن الأمر.

وقال عبد المنعم الحاج لـFilGoal.com "سنجتمع صباح الأربعاء، وسيعتمد القرار على تقارير أعضاء اللجنة الأربعة بالإضافة إلى تقارير جهات أخرى طلبناها".

وتابع "إذا وصلت التقارير بالكامل سيصدر القرار، وأن لم تصل سيتأجل الأمر إلى وقت لاحق".

ورفض رئيس لجنة التظلمات التصريح بهوية الجهات الأخرى التي طلبت اللجنة تقاريرها بشأن المباراة قائلا "لا يمكن الكشف عنها".

وسيساهم القرار بشكل كبير في حسم هوية المتأهلين للدورة الرباعية خاصة بعدما انحصرت المنافسة على التأهل بين الزمالك وبتروجيت واتحاد الشرطة والإسماعيليولكل منهما أمآله في المنافسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع