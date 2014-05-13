طرحت الفنانة نانسي عجرم اليوم برومو كليب أغنيتها “مش فارقة كتير” عبرقناتها الرسمية على اليوتيوب
> ويعد هذا ثانى كليب تطرحة نانسى من ألبومها “نانسى 8″،حيث طرحت من قبل كليب “ماتيجى هنا”،والذى حقق أرقام قياسية فى نسب المشاهدة عبر اليوتيوب.
> أغنية “مش فارقة كتير” من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال وتوزيع طارق مدكور ،وقام بإخرادج الكليب المخرج اللبناني سعيد الماروق.
بالفيديو .. نانسى عجرم تطرح برومو أغنيتها الجديدة “مش فارقة كتير”
طرحت الفنانة نانسي عجرم اليوم برومو كليب أغنيتها “مش فارقة كتير” عبرقناتها الرسمية على اليوتيوب