بالفيديو .. نانسى عجرم تطرح برومو أغنيتها الجديدة “مش فارقة كتير”

طرحت الفنانة نانسي عجرم اليوم برومو كليب أغنيتها “مش فارقة كتير” عبرقناتها الرسمية على اليوتيوب

> ويعد هذا ثانى كليب تطرحة نانسى من ألبومها “نانسى 8″،حيث طرحت من قبل كليب “ماتيجى هنا”،والذى حقق أرقام قياسية فى نسب المشاهدة عبر اليوتيوب.

> أغنية “مش فارقة كتير” من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال وتوزيع طارق مدكور ،وقام بإخرادج الكليب المخرج اللبناني سعيد الماروق.

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