مجهولون يرصدون فيلا وكيل الأزهر الشريف ويفرون فور رؤيتهم للأمن

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن رجل وامرأة استقلوا سيارة مرت من أمام فيلته وقاموا بتصويرها دون أن يتوقفوا، وعندما رأوا أفراد الأمن المكلفين بتأمين الفيلة هربوا بأقصى سرعتهم.

وأضاف شومان، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أن أفراد الأمن قاموا بإبلاغ الجهات التابعين لها لتعقب السيارة وكشف هوية مستقليها، مؤكدًا على أنه لا يهتم بمثل هذه الأفعال والتي وصفها بالصبيانية.

يذكر أن وكيل الأزهر الشريف قد قرر منع القارئ فرج الله الشاذلى من قراءة القرآن الكريم بالأزهر الشريف مرة أخرى، بعد أن ظهر مرتديًا العمة فى مقطع فيديو بالعراق وهو يؤذن أذان الشيعة، ويتعهد لقادتهم بالتمهيد لظهور المهدى المنتظر، فى فيديو نشر بواسطة ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت.