أخبار عاجلة

أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سلطات الاحتلال تفرج عن أسير من غزة بعد اعتقال استمر 8 سنوات

Google+ Print
سلطات الاحتلال تفرج عن أسير من غزة بعد اعتقال استمر 8 سنوات سلطات الاحتلال تفرج عن أسير من غزة بعد اعتقال استمر 8 سنوات

أرشيفية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن أسير فلسطيني من قطاع غزة بعد اعتقال دام ثماني سنوات في المعتقلات الاسرائيلية.

وأخلت سلطات الاحتلال سبيل الأسير إبراهيم البردويل “39 عامًا” من رفح جنوب قطاع غزة عند معبر بيت حانون “ايرز” شمال القطاع حيث استقبله اقاربه وأصدقائه وسط أجواء من الفرحة.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت البردويل الذى يعمل صيادا قبالة شواطىء رفح خلال مايو عام 2007، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة مقاومة الاحتلال .

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5100 أسير فلسطيني، بينهم 420 أسيرا من قطاع غزة جلهم من قدامى الأسرى وذوي الأحكام العالية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا