سلطات الاحتلال تفرج عن أسير من غزة بعد اعتقال استمر 8 سنوات

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن أسير فلسطيني من قطاع غزة بعد اعتقال دام ثماني سنوات في المعتقلات الاسرائيلية.

وأخلت سلطات الاحتلال سبيل الأسير إبراهيم البردويل “39 عامًا” من رفح جنوب قطاع غزة عند معبر بيت حانون “ايرز” شمال القطاع حيث استقبله اقاربه وأصدقائه وسط أجواء من الفرحة.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت البردويل الذى يعمل صيادا قبالة شواطىء رفح خلال مايو عام 2007، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة مقاومة الاحتلال .

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5100 أسير فلسطيني، بينهم 420 أسيرا من قطاع غزة جلهم من قدامى الأسرى وذوي الأحكام العالية.

أ ش أ