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مجهولون يقتحمون محطة بنزين بالفيوم ويسرقون 50 ألف جنيه

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مجهولون يقتحمون محطة بنزين بالفيوم ويسرقون 50 ألف جنيه مجهولون يقتحمون محطة بنزين بالفيوم ويسرقون 50 ألف جنيه

اقتحم مجهولون محطة بنزبن بقرية جردو بمركز اطسا فى الفيوم وحطموا محتوياتها والتعدي علي العاملين بالمحطة وسرقة مبلغ مالي كبير. تم اخطار الاجهزة الأمنية.
> كان اللواء الشافعى حسن مدير امن الفيوم قد تلقى اخطارا من مامور مركز اطسا بتلقيه بلاغا من صاحب محطة بنزين بقرية جردو اكد فيه ان مجهولون يستقلون سيارة ربع نقل قاموا باقتحام المحطة وتحطيمها والتعدي علي العاملين فيها وسرقة مبلغ مالي يقدر ب50 الف جنيه وتمكنوا من الهرب وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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