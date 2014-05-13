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سفير مصر بفلسطين يؤكد دعم القاهرة للشعب الفلسطيني

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سفير مصر بفلسطين يؤكد دعم القاهرة للشعب الفلسطيني سفير مصر بفلسطين يؤكد دعم القاهرة للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية

أكددعم القاهرة لفلسطين قيادة وشعبا في التخلص من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاءت تصريحات السفير عطية خلال لقائه، مساء اليوم الثلاثاء، وفد من هيئة مرابطي القدس برئاسة السيد يوسف مخيمر بمقر السفارة المصرية برام الله.

بدوره، أطلع مخيمر سفير لدى فلسطين على واقع مدينة القدس وما تكابده جراء الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرًا إلى سياسة الاحتلال وحكومته ضد أبناء الشعب الفلسطيني وسياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، والاعتداءات على الفلسطينيين خاصة في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح مخيمر الاحتياجات الملحة لتعزيز الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة إزاء المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا وجغرافيًا.

أ ش أ

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