بعدما فجرتها ONA..نقابة القراء تفصل الشيخ «الشاذلي» لرفعه الآذان الشيعي في العراق

قرر نقيب قراء القرآن الكريم الشيخ محمد محمود الطبلاوي فصل القارئ فرج الله الشاذلي من عضويتها بعدما ثبت رفعه للآذان الشيعي في مسجد الكوفة بالعراق .

وأكد الطبلاوى نقيب القراء أنه قام بعقد لجنة ضمت أغلب أعضاء النقابة بمقر النقابة للرد قيام فرج الله الشاذلى برفع الأذان الشيعى، وأسفر قرار اللجنة على فصله من النقابة.

> وأشار نقيب القراء إلى أنه قام بتوجيه دعوة إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بضرورة إصدار قرار بمنع سفر المشايخ والقراء إلى إيران والعراق على وجه التحديد حتى لا تتكرر الأخطاء من قبل البعض.

وأضاف أن هذه ليست بالمرة الأولى التى يقوم بها بعض المشايخ برفع الأذان الشيعى حيث سبق وأن سافر عدد من المشايخ والقراء إلى العراق وإيران وطلب منهم رفع الأذان الشيعى ففعلوا نظير الأموال الباهظة التى تدفع لهم مقابل هذا العمل الذى يتنافى مع تعاليم الأزهر الشريف.

وكانت وكالة أنباء ONA أول من أثار تلك القضية ونشرت فيديو للشاذلي وهو يرفع الأذان الشيعي وشيخ أزهري آخر يقبل أيدي الزعيم الشيعي مقتدي الصدر.

وكان ائتلاف أحفاد الصحابة قد قام بكشف الأزهريين ومقرئين القرآن الكريم الذين يسافرون إلي العراق وايران وتربطهم علاقات بالشيعة.

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