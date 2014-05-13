السيسي يوجه رسالة للمصريين بالخارج ويدعوهم للمشاركة في التصويت

وجه المشير عبد الفتاح السيسى المرشح لرئاسة الجمهورية رسالة إلى المصريين المقيمين فى الخارج يدعوهم خلالها للتصويت والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية قائلا : ” لكل مصرى ومصرية مقيم فى الخارج ، لقد تركتم وطنكم من أجل السعى نحو العمل وكسب لقمة العيش ، وهذا أمر مقدر تماما ، حيث خرجتم من أجل هدف طيب ونبيل ، يستحق كل التقدير والاحترام ، والوطن يستنجد بكم ، ومصر فى الوقت الراهن تعيش ظروف غير مسبوقة ، وتطلب من أبنائها فى الخارج ، الا يتركوا بلدهم فى ظل تلك الظروف ، على الرغم من الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقهم ، ويجب أن ينزلوا إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بقوة والإدلاء بأصواتهم ، للمرشح الذى يختارونه ، من أجل مستقبل مصر ، متمنيا التوفيق لهم وأن يحفظهم للوطن .