مُحفظة قرآن بأوقاف الفيوم تطرد طفلتين لدعمهن السيسي بالرئاسة

قام محمد رمضان محامي بمركز ابشواي بتحرير محضر ضد وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم ومدير ادارة أوقاف مركز ابشواي لقيام محفظة قرآن بمسجد عبد العال التابع لادارة أوقاف ابشواي بطرد طفلتين ونهرهن لتصريحهن للمحفظة انهن يشجعن السيسي في انتخابات الرئاسة

قال المحامي ان ابنة شقيقته وتدعي ريهام نبيل عزت 10 سنوات تذهب لحفظ القرآن بمسجد عبد العال التابع لادارة أوقاف ابشواي وان المحفظة كانت تراجع لهما ما حفظوه بالأمس وقامت بتوزيع حلوي علي الحافظين وبعدها قالت لهم ” اللي تبع السيسي يرجع الحلوي ” فقامت ابنة شقيقته وطفلة أخري باعادة الحلوي للمحفظة فقامت المحفظة بنهرهن وطردهن من المسجد وطالبتهن بعدم العودة مر أخري وقيد المحضر برقم 1215 لسنة 2014 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .