مدرب بنفيكا: فخور بلعب نهائي الدوري الأوروبي مرتين متتاليتين

(إفي): أعرب مدرب بنفيكا البرتغالي جورجي جيسوس اليوم عن فخره بخوض فريقه لنهائي دوري أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي حيث سيواجه غدا سيفيليا الإسباني في نهائي البطولة.

واعتبر جيسوس أن "هذا الأمر يعتبر نتيجة للعمل الذي قدمه الفريق طوال السنوات الأخيرة"، حيث أضاف " لقد توجنا بلقبين هذا العام وغدا سنحاول اكمال الثلاثية".

وكان بنفيكا خسر نهائي دوري أوروبا، الذي احتضنته مدينة أمستردام الهولندية، العام الماضي أمام تشيلسي الإنجليزي.

وأشار جيسوس إلى أن حديثه عن تجربة العام الماضي لا تعني أن فريقه سيفوز على سيفيليا الذي وصفه بـ"المنافس المعقد صاحب التاريخ الكبير".

وتابع المدرب "هذا المشروع نعمل عليه منذ 5 سنوات وعززنا الفريق وسعينا لكي نصبح أفضل، وجودنا هنا ليس صدفة، بل نتيجة لمجهود بذلناه".

وأوضح جيسوس أن لاعبيه "في قمة الحماس"، مشيرا إلى أن مباراة الغد ستظهر العمل الذي قام به الفريق "إلا أن الفارق الوحيد سيكون في الذهاب للوطن كأبطال في حالة الفوز".