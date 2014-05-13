بالصور ..الصرح و حمله شعب و الثوره المصريه يقودون مسيره لدعم السيسي بالجيزة

قاد المهندس طارق نديم رئيس حزب الصرح و الإعلامى محمود نفادى منسق حملة شعب مصر و الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصريه و المستشار ايهاب وهبى المتحدث الرسمى لحزب الصرح و قيادات حزب الصرح و امناء اللجان بمحافظة الجيزه مسيرة حاشدة لدعم و تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالجيزه ، و بمشاركه اهالى الجيزة و التى بدءت من امام القريه الفرعونيه .

و قال المهندس طارق نديم رئيس حزب الصرح فى تصريحات صحفيه خلال المسيره ان حزب الصرح يدعم المشير عبد الفتاح السيسي لانه رجل المرحله و هو الوحيد القادر على حمايه مصر داخليا و خارجيا و لديه قدره على تحقيق الاستقرار الحقيقى للبلاد ، فضلاً عن برنامجه الانتخابى الذى سيحقق الاستقرار على جميع المستويات.

و اضاف نديم ان المشير عبد الفتاح السيسي يتميز كذلك بأنه قادر على التواصل مع الشعب والشفافيه و الصدق ويلتزم بالمصارحه منذ اول لحظة بدء يتواصل فيها مع الشعب.