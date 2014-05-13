البابا تواضروس يعود للقاهرة بعد زيارته لدولة الإمارات

عاد إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعد زيارة لدولة الإمارات استغرقت عدة أيام التقى خلالها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومجموعة من المسئولين الإماراتيين في إطار دعم وتأكيد قوة العلاقات البلدين، كما أشاد بدعم رئيس الإمارت لمصر والوقوف بجانبها.

وقام البابا تواضروس خلال زيارته بترأس أول قداس في دولة عربية بكاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأبو ظبي، كما قام بتدشين كنيسة السيدة العذراء بإمارة الشارقة، وزيارة مسجد الشيخ زايد والتقى أعضاء الجالية المصرية هناك.