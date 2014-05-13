أخبار عاجلة

أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته -
مساعد وزير الداخلية للمرور: المحور التشريعي والميداني والتوعوي.. حلول جذرية للأزمات المرورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

البابا تواضروس يعود للقاهرة بعد زيارته لدولة الإمارات

Google+ Print
البابا تواضروس يعود للقاهرة بعد زيارته لدولة الإمارات البابا تواضروس يعود للقاهرة بعد زيارته لدولة الإمارات

البابا تواضروس الثاني

عاد إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعد زيارة لدولة الإمارات استغرقت عدة أيام التقى خلالها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومجموعة من المسئولين الإماراتيين في إطار دعم وتأكيد قوة العلاقات البلدين، كما أشاد بدعم رئيس الإمارت لمصر والوقوف بجانبها.

وقام البابا تواضروس خلال زيارته بترأس أول قداس في دولة عربية بكاتدرائية الأنبا أنطونيوس بأبو ظبي، كما قام بتدشين كنيسة السيدة العذراء بإمارة الشارقة، وزيارة مسجد الشيخ زايد والتقى أعضاء الجالية المصرية هناك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا